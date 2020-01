A liga utolsó előtti helyén álló Atlanta Hawks pénteken 14 pontos hátrányt fordított meg a negyedik negyedben a San Antonio Spurs otthonában az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA).

Kevin Huerter hit a clutch 3-pointer from the left corner with 6.3 seconds left to lift the Hawks over the Spurs, 121-120. Trae Young led the Hawks with 31 points and 9 assists, while Cam Reddish recorded 22 points, 5 rebounds, 4 assists, and 4 steals in the victory.