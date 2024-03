Három vesztes mérkőzés után győzött a Dallas Mavericks, amely ezúttal hazai környezetben 114-108-ra múlta felül a Miami Heat együttesét. Luka Doncic egymás után a negyedik olyan meccsét jegyezte, melyen 35 pontos tripla-duplát ért el, annyi bajjal, hogy az előző hármat elveszítette a csapatával. A szlovén klasszis ezen a találkozón 35 pontot dobott 11 lepattanó és 11 gólpassz mellett, az NBA történetében korábban soha senki nem volt képes hasonló szériára, és Russel Westbrook 2017-es rekordját is megdöntheti egy újabb parádés meccsel, ugyanis ez volt zsinórbna az ötödik 30+ pontos tripla-duplája, így egyaránt úgy áll, ahogy az LA Clippers irányítója.

Luka totals his fifth-consecutive 30+ point triple-double, becoming the second player in NBA history to do so.



Russell Westbrook – 5 consecutive games (2017)

Luka Doncic - 5 consecutive games (2024) pic.twitter.com/HwuIxZhtmW