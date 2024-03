Phoenix ad otthont a 76. All Star gálának, jelentette be az NBA hivatalos weboldala. Az időpont is megvan: 2027. február 21. Phoenix története során a negyedik alkalommal ad otthont a gálának, 1975, 1995 és 2009 után.

A 2009-es NBA All Star gálán a Los Angeles Lakers két sztárja, Kobe Bryant (27 pont a mérkőzésen) és Shaquille O'Neal (11 perc alatt 17 pont) lett a legértékesebb játékos (MVP), miközben a Nyugati konferencia legjobbjai 146–116-es győzelmet arattak a Keleti konferencia játékosai felett.

Fotó: Getty Images / Chris Coduto