Piros Zsombor challengert nyert Tamperében, ami 80 ranglistapontot ér és hétfőtől 139. a ranglistán.

Nagyon érett már egy ilyen eredmény és ezen a héten összejött.



Lehet mondani, hogy jó sorsolást kapott, de Maximilian Marterert azért le kellett győzni a negyeddöntőben (a 27 éves német 45. is volt a ranglistán) és van, akit nyomaszt az esélyesség terhe. Piros Zsombi most éretten, jó játékkal, magabiztosan vette az akadályokat.



Egyértelműen szintet lépett ezzel a győzelemmel. Az évet a 288. helyen kezdte, onnan alig hét hónap alatt 149-et menni felfelé, komoly eredmény. A top 100-hoz még durván 150 pont kell pluszban az idén, ami már biztos főtáblát ér a januári Australian Openen – azért ez nem a lehetetlen kategória. Ráadásul most lendületben van.









Az idén már játszott döntőt Challengeren (áprilisban, Splitben) és kétszer jutott el a legjobb négyig. A mostani ranglistájával már minden Challengeren főtáblás, sőt, akár kiemelt és elkezdheti a kvalikat az ATP Tour versenyeken.



Bravó Zsombi!

