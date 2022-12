Az argentinok tizenegyesekkel győzték le a franciákat a vb-döntőben, a második büntetőjüket pedig Paulo Dybala rúgta.

A játékos elárulta, hogy kapott egy nagyon fontos tanácsot Emiliano Martineztől, mielőtt odaállt a tizenegyespont elé.

A játékos a hosszabbításban lépett pályára, ezzel pedig már előrelátható volt az is, hogy büntetőt is kell majd rúgnia, ha úgy hozza a sors.

„Amikor az edző pályára küldött, tudtam, hogy a büntetők miatt van. Meg kellett próbálnom a lehető legnyugodtabbnak maradni, hiszen nem minden nap játszik az ember vb-döntőt.”



„Lassan sétáltam a labdához, majd beszéltem Dibuval (Martinezzel). Azt tanácsolta, rúgjam középre, mivel ők rontottak az előző rúgásnál. Ilyenkor mindig elvetődnek valamelyik irányba.”



„Változtattam az utolsó pillanatban és középre rúgtam. Hallgattam Dibura és bejött!”

Végül az argentinok hibátlanul, büntetőt nem rontva abszolválták a párbajt, így pedig legyűrték a kettőt is rontó franciákat.

“When I came on, I knew it was for penalties. I had planned to shoot to the corner, but Dibu told me that after they would miss I should shoot in the middle because the goalkeeper always dived. Luckily I listened to him."



Paulo Dybala, on the World Cup Final pic.twitter.com/EkYadxvMfi