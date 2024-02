Luka Modric 2012-ben érkezett Madridba a Tottenhamtől, azóta legendává és a klub történetének egyik legtöbb trófeát nyert labdarúgójává vált.

A Realban 516 mérkőzésen lépett pályára, azonban utóbbi időben a státusza csökkent: a legutóbbi hét meccséből mindössze kettőn kapott lehetőséget kezdőként, kettőnél csereként szállt be. Mindezt figyelembe véve, valamint azt, hogy júniusban lejár a szerződése, nem várható, hogy a Real újabb hosszabbítást ajánl neki.

Spanyol újságírók nemrég kiderítették, Carlo Ancelotti felajánlotta Modricnak, hogy a következő szezonban az edzői stábjának legyen a tagja. Később hozzátették, hogy Modric azért utasította el az ajánlatot, mert – mint azt tavaly nyáron is megismételte – nem a régi érdemei alapján akar helyet kapni a Real Madridnál, hanem fontos labdarúgóként akar játszani.





„Modrić megköszönte az ajánlatot, mert úgy értelmezi, az edző üzenete, hogy már nincs azon a szinten, ami ahhoz szükséges. Luka továbbra is játszani fog, de hacsak nem történik radikális és aligha lehetséges fordulat, távol a Bernabeutól. A nyári visszavonulás sem opció számára” – írta Relevo.

Később Javier Herraez a Cadena SER rádióállomás Carrusel Deportivo című kultikus műsorában jelentette be:



„Modric nem akar csatlakozni Ancelotti stábjához, mert továbbra is játszani akar. Az érdekli, hogy a következő világbajnokságon is szerepeljen.”.

Ezt 2026 nyarán esedékes Amerikában, Mexikóban és Kanadában. Modric akkor három hónapra lesz 41. születésnapjától. 2018-ban ezüst-, 2022-ben bronzérmes lett a horvátokkal, így már csak egy érem hiányzik a kollekcióból: az arany.

Borítókép: Getty Images