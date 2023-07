Isco tavaly nyáron hagyta el a Real Madridot, hogy egy kétéves szerződés keretében a Sevilla játékosa legyen.



A középpályás eleinte élvezte az ott töltött időt, de fél év után nagyon megromlott a kapcsolata a klubbal, és különösen a sportigazgatóval, Monchival.

„Lopetegui-t kirúgták, és jött helyette Sampaoli, ezzel nem is lenne gond. Innentől kezdve azonban sok furcsaságot vettem észre a klubnál. Először felhívták az ügynökömet, hogy keressek magamnak új csapatot, anélkül, hogy előtte bármit mondtak volna nekem. Amint tudtam, beszéltem Monchival és elmondtam neki, hogy mindenben támogatom, csak legyen velem őszinte. Nem tudom, milyen gazdasági válság volt akkoriban Sevillában, de ezután minden elromlott. Csak a klub álláspontját akartam tudni, de ő csak azt hajtogatta, hogy találjak új csapatot, távoznom kell.”



„A beszélgetést követően Monchi mindenkinek azt mondta, hogy én akarok távozni, miközben minden nap hívogatta az ügyvédemet és az ügynökömet, hogy írjuk alá a szerződésem felbontását. Így hát elmentem hozzá és azt mondtam neki: ’Figyelj, te nem vagy velem őszinte, és azokkal sem, akiknek beszélsz rólam. Én maradni akarok, te pedig azt kürtölöd világgá, hogy távoznék.' Ezt követően aztán volt egy konfliktus…”



„Mondok valami nagyon durvát. Mondtam neki, hogy ő a legnagyobb hazug, akit valaha láttam, erre megtámadt! Odajött hozzám és torkon ragadott. Szét kellett minket választani.”



