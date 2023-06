Nicolò Zaniolo 2023 februárjában hagyta el az AS Roma együttesét, útja Isztambulba vezetett, ahol fél évvel később török bajnoki címet ünnepelhetett. Azonban könnyen elképzelhető, hogy a Galatasaray támadó középpályása ismét klubot vált, egy abszolút favorit célpontot már el is árult.



Három olasz klub érdeklődik iránta, a bajnok Napoli mellett az AC Milan és a Fiorentina is kinézte magának, szíve azonban másért dobog.



„Gyermekkorom óta a Juventusnak szurkolok, Pogba volt a példaképen. Egy nagy klubról beszélünk.” – nyilatkozta az olasz játékos, aki jelenleg azon készül, hogy a Galata júliusi Bajnokok Ligája selejtezőjére formában legyen. Ám, ha végül Torinóba szerződik, a BL-szereplésről mindenképp le kell mondania.



Zaniolo jól érzi magát Isztambulban, de ha érkezik egy olyan ajánlat, ami mindhárom felet (őt és a két klubot) is elégedettséggel tölt el, akkor váltani fog. „Ha nincs ilyen lehetőség, akkor szívesen maradok Törökországban, nem gyártok magamnak elvárásokat. Történjen bármi is, jó lesz úgy.” – tette hozzá a 23 éves játékos.

Visszautalt római múltjára is, élete fontos periódusaként tekint rá, csodálatos és kevésbé szép pillanatokkal, a szurkolóknak pedig örökké hálás lesz.

Borítókép: Ahmad Mora/Getty Images