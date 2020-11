A Juventus egykori játékosa komoly kritikát fogalmazott meg a csapat legnagyobb sztárjával, Cristiano Ronaldóval szemben.



Ronaldo nehéz időszakot tudhat a háta mögött, ugyanis négy meccset hagyott ki pozitív koronavírus teszt miatt, ráadásul az olasz sportminiszter is kritizálta, hogy a diagnózis ellenére visszatért Torinóba.



(Kép: Danilo Di Giovanni/Getty Images)



A portugál világsztár közel három hét kényszerpihenő után visszatérhetett a pályára és rögtön duplázni tudott a Spezia ellen az olasz bajnokságban, emellett a szerdai Ferencváros elleni Bajnokok Ligája győzelemből is kivette a részét.



A 35 éves játékos immáron 93 meccsen 70 gólt szerzett a Juventus színeiben, azonban még mindig akad olyan, akit nem győzött meg. A Juve korábbi olasz labdarúgója, Pasquale Bruno éles kritikát fogalmazott meg az ötszörös aranylabdással szemben a Tiki Taka című olasz tévéműsorban. A szakértőként tevékenykedő Bruno 1987 és 1990 között játszott a Juventusban.



(Kép: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Az egykori hátvéd elsősorban a nyelvtudásának hiánya miatt becsmérelte a portugál sztárt.



"Tudatlan" - kezdte Bruno a Daily Mail szerint. "Két éve van Olaszországban, és még mindig nem beszéli a nyelvünket."



"A spanyol nyelvet használja, hogy kifejezze magát. Nem tiszteli a csapattársait és az olaszokat sem."



(Kép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)



Azonban Bruno nézetei nem egészen egyeznek azzal, amit valójában gondolnak a klasszisról a Juventus öltözőjében. A Spezia elleni meccs után ugyanis Juan Cuadrado kifejezetten dicsérte csapattársát, aki a padról beállva képes volt duplázni.



"Ronaldo nagyon boldog, alig várta, hogy visszatérhessen és játszhasson. Ez látható is volt rajta, attól a pillanattól kezdve, ahogy pályára lépett. Ő egy különleges fegyver számunkra, mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy mit ad a csapatnak. Nagyon magabiztos, és ez nekünk is segít, ránk is átragad a profizmusa és a győzni akarása."



Ronaldo meglehetősen hatékonynak bizonyul a Serie A-ban, azonban Brunohoz hasonlóan egyesek megkérdőjelezik hűségét az olasz bajnok iránt. A nemzetközi sajtóhírek szerint a Juventus ötszörös aranylabdás portugál csillaga a koronavírus-járvány elszabadulása előtt komolyan fontolóra vette a klubváltást, éppen ezért sokan úgy vélik, a torinói klub csupán csak egy újabb állomás Ronaldo hihetetlen pályafutásában, de nem a végállomás.



Ronaldo siker iránti vágya és elkötelezettsége alighanem kétségtelen. És mivel Ronaldo kiválóan beszél portugálul, angolul, spanyolul (és valószínűleg olaszul is), kételkednénk abban, hogy "tudatlan" lenne, ahogyan azt Bruno állítja.



Forrás: sportbible

Kép: Giuseppe Bellini/Getty Images