A címvédő Juventus magabiztos második félidei játékának köszönhetően 4-1-re nyert a Spezia vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának vasárnapi játéknapján.

A vendégcsapatban ismét játéklehetőséget kapott a koronavírusból felépült Cristiano Ronaldo, aki csapata legutóbbi négy tétmérkőzését volt kénytelen kihagyni. A portugál támadó csereként, az 56. percben lépett pályára, három perccel később pedig már gólt szerzett, majd a 76. percben büntetőből ő állította be a végeredményt.



A Juventus legközelebb a Bajnokok Ligájában lép pályára, a Puskás Arénában a Ferencváros vendége lesz.



Továbbra is nyeretlen a bajnoki szezonban a Torino, amely - három vereség és egy döntetlen után - ezúttal a Laziótól kapott ki otthon, pedig a 94. percben még vezetett. A vendégek a 95. percben büntetőtőből alakították 3-3-ra az állást, a 98. percben pedig a győztes találatot is megszerezték.







Serie A, 6. forduló:



Spezia-Juventus 1-4 (1-1)

Torino-SS Lazio 3-4 (2-1)



korábban:



Udinese-AC Milan 1-2 (0-1)



később:



AS Roma-Fiorentina 18.00

Napoli-Sassuolo 18.00

Sampdoria-Genoa 20.45



szombaton játszották:



Bologna-Cagliari 3-2 (1-1)

Internazionale-Parma 2-2 (0-0)

Crotone-Atalanta 1-2 (1-2)



hétfőn játsszák:



Hellas Verona-Benevento 20.45

Borítókép: Danilo Di Giovanni/Getty Images