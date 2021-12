Nigéria új szövetségi kapitányt keres, és a Labdarúgó Szövetség elnöke megerősítette, hogy felvették a kapcsolatot José Mourinhóval, a Roma edzőjével.

Mióta José Mourinho idén nyáron átvette a Roma irányítását, már több más klub is kapcsolatba akart lépni vele. Többek között a Newcastle és az Everton is érdeklődött a portugál tréner iránt. Talán nagy meglepetésre, Nigéria is érdeklődött iránta, hogy vállalná-e a szövetségi kapitányi posztjukat. Ezt megerősítette, Amaju Pinnick, a Nigériai Labdarúgó Szövetség elnöke.

„Fegyelmezett edzőt szeretnénk, aki éhes a címekre. Természetesen Mourinho egy ilyen edző, hazudnék, ha azt mondanám, nem beszéltünk vele. Sportminiszterünk is váltott vele néhány szót, nincs ezzel semmi baj.” – mondta Pinnick.

