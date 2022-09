A kezdőrúgás előtt már voltak olyanok, akik Cristiano Ronaldo kirúgását követelték a portugál válogatottból, és a spanyolok elleni teljesítménye nem sokat segített, hogy a védelmére kelljenek.

Könnyen lehet, hogy ez Ronaldo pályafutásának legrosszabb időszaka, ami a pályán mutatott formáját illeti, és az ötszörös aranylabdás közeledik a 38. születésnapjához. A Manchester United új menedzsere, Erik ten Hag irányítása alatt eddig mindössze három mérkőzésen lépett pályára ebben a szezonban, és ezek közül csak egyet sikerült megnyerni.Nem tűnik valószínűnek, hogy visszakerül a kezdőcsapatba, amely jelenleg jobban néz ki nélküle, különösen egy olyan nyár után, amikor el akarta hagyni az Old Traffordot. Most azonban kérdésessé vált a helye a portugál válogatottban is így a világbajnokság előtt, annak ellenére, hogy nemrég azt nyilatkozta, hogy a 2024-es Eb-n is játszani akar.

A portugál „Bola” újság a „Kevesebb Ronaldo, több Portugália” szalagcímet használta a Spanyolország elleni Nemzetek Ligája-csoportdöntő előtt. Azzal érveltek, hogy a játékidő és a gólok hiánya miatt a kispadra kellett volna ültetni, mivel a Real Madrid korábbi sztárja nem szerzett gólt, és büntetőt hibázott az előző, Csehország elleni mérkőzésen. A szalagcím ellenére Fernando Santos úgy döntött, hogy kedd este a spanyolok ellen kezd a szupersztár. A mérkőzés és a teljesítménye azonban messze nem volt egy remek teljesítmény.

Ezt követően jöttek is a vélemények róla a közösségi médiában.

„Ronaldo elvesztette a képességeit, és ez 37 évesen teljesen elfogadható.”

„El kell fogadnunk, hogy ő már nem ugyanaz a srác.”

„Cristiano Ronaldo mentalitása még mindig megvan, de a képességei fogynak, és ez normális a korral. Nem számít, mennyire szereted őt, be kell látnod, hogy itt az ideje fokozatosan félreállni.”

„Nem kritizálom őt. Csak emlékeztetem, hogy minden jó dolognak egyszer véget KELL érnie.”

Zach Lowry portugál futballújságíró hozzátette: „Nincs magyarázat arra, hogy Cristiano Ronaldo 2022-ben még mindig Portugália kezdőjátékosa. Nem, amikor ott van Rafael Leao, Pedro Neto, Joao Felix és még annyi más tehetséges játékos.”

És nem csak a teljesítményét kritizálták, a portugál kapitányt a meccs végeztével látták, amint eldobja a karszalagot. A Nemzetek Ligája első győztesének csak egy döntetlenre volt szüksége ahhoz, hogy továbbjussanak. Úgy tűnt, hogy Ronaldo gyenge teljesítménye ellenére jó úton haladnak afelé, hogy pontot szerezzenek, de Álvaro Morata késői gólja mindent eldöntött. Ehelyett Spanyolország szerezte meg a csoportelsőséget, és jutott be az elődöntőbe Olaszországgal, Hollandiával és Horvátországgal együtt.

Borítókép és fotók: Octavio Passos/Getty Images