Az Union Berlin botrányos mérkőzésen 2-2-es döntetlent játszott a vendég Wolfsburggal a német labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A meccset az első félidőben kétszer is félbe kellett szakítani szurkolói rendbontás miatt, a hazai hívek a Hoffenheim többségi tulajdonosa, Dietmar Hopp ellen tüntettek.



A bírónál akkor telt be a pohár, amikor egy olyan molinót feszítettek ki, amelyen a millárdos arca egy célkeresztben volt látható.



Protests against the German Football Association and Dietmar Hopp continue in the Bundesliga, with Union Berlin fans forcing their game against Wolfsburg to ...