A Bajnokok Ligájában is szereplő Borussia Dortmund szurkolóit 3 évre kitiltják a Hoffenheim stadionjából.

A nem szokványos büntetést azért kapták a sárga-feketék drukkerei, mert többször megsértették a Hoffenheim csapatának egyik fő támogatóját Dietmar Hoppot.

A Borussia szurkolói több mérkőzésen is szidták a Hoffenheim mecénását, akinél a 2019. december 20-i meccset követően telt be a pohár. A Lucien Favre irányította együttes szimpatizánsai ekkor egy transzparensre azt írták: Hopp mi lesz*runk téged! Emellett obszcén rigmusokkal is illették Hoppot.

#BVB muss nach Informationen dieser Redaktion in den nächsten drei Jahren ohne die Unterstützung seiner Fans bei der TSG #Hoffenheim antreten.



ℹ️ Die Hintergründe (RN+): https://t.co/MZCZ0ate8l (Foto: imago) pic.twitter.com/A2Ey6SJVy8 — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) February 20, 2020

Úgy tűnik a dortmundi rajongók nagyon nem gondolták át cselekedetük, ami már csak azért is furcsa, mert a szurkolótáboruk eddig messze híres volt arról, hogy milyen családbarát, és fair.

Ami a következményeket illeti, szinte példátlan büntetéssel kell számolniuk, 3 évig ugyanis nem lehetnek ott csapatuk mellett a Hoffenheimi stadionban.

Borítókép: Twitter.com/RNBVB

Forrás: ruhrnachrichten.de