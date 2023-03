Hat év liverpooli szolgálat után 2022 nyarán úgy döntött Sadio Mané, hogy kipróbálná magát máshol is és aláírt a Bayern Münchenhez.



Távozását követően a merseyside-i gárda lejtmenetbe kezdett, az idei szezonban a bajnokságban kisebb válságot él át a Klopp-csapat, ennek ellenére Andy Robertson szerint nem hiányzik a keretből Sadio Mané.

„Hiányzik-e Mané a ’Poolnak? Őszintén szólva nem.”

„Ne érts félre, fantasztikus volt a kapcsolatom vele, öröm volt együtt játszani, de csodás játékosaink vannak a posztján.”



„Leigazoltuk Darwint, ott van Luis Diaz és Jota is tud játszani a poszton, ha egészséges.”



„Sadio varázslatos játékos volt, a Liverpool legendája, de menni akart. Az élet megy tovább.”

Liverpool Don’t Miss Sadio Mane Because of ‘Fantastic’ Replacements, Says Andy Robertson https://t.co/s9MpcaAaVv