Sajtóhírek szerint a Chelsea tulajdonosa, Todd Boehly találkozott a PSG elnökével, hogy tárgyalásokat folytasson vele Neymarral kapcsolatban.



A brazil sztár Paris Saint-Germainnél való szereplése nem egészen úgy alakult, ahogy azt sokan elképzelték a 2017-es leigazolásakor.



A hét elején a Foot Mercato arról számolt be, hogy a párizsi nagyklub szeretne megszabadulni a 31 éves labdarúgótól. A PSG állítólag nemcsak Neymar mostani teljesítményével, hanem a játékos hozzáállásával is elégedetlen.



A Le Parisien most arról számolt be, hogy a PSG elnöke, Nasser Al-Khelaifi és a Chelsea tulajdonosa, Todd Boehly kedden találkozott egymással. A lap kitért arra, hogy a két szakember Neymarról tárgyalt, akiért a Kékek hajlandóak lennének 60 millió eurót fizetni.

Borítókép: Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images