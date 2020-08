A koszovói Gjilani hátrányból fordítva 3-1-re győzött pénteken a San Marinó-i Tre Penne vendégeként a labdarúgó Európa-liga előselejtezőjében.

A párharcok egy mérkőzésből állnak, melyeket zárt kapuk mögött rendeznek.

An important victory for Gjilani and Kosovo in general. Maybe not the best performance but a complete domination by Skifterat. Gjilani will host APOEL from C...