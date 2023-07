A Liverpool leigazolta Szoboszlai Dominiket, a magyar rekordigazolást, aki 70 millióért került Lipcséből a Mersey-partra.



A középpályásnak várhatóan nagy szerepe lesz az újjáépülő Liverpoolban, ahol Klopp vélhetően kezdőként számít majd rá.

Ezt támasztja alá az is, hogy a 22 éves magyar Steven Gerrard ikonikus mezszámát, a 8-ast választotta.

| A leaked picture of Liverpool’s new signing Dominik Szoboszlai.



Looks like he’s wearing the number 8. pic.twitter.com/u192k4iwAS