Hivatalosan is bejelentésre került, hogy Lionel Messi az Inter Miami csapatában folytatja a pályafutását. Sokáig biztosnak tűnt, hogy visszatér a Barcához, de végül fordult a kocka. Erről is beszélt az interjújában.



„Párizsban nem voltam boldog, nem éreztem jól magam, ez érthetően befolyásolta a döntésemet.”



„Természetesen folyamatosan figyelemmel követtem a Barca meccseit. Azt akartam, hogy nyerjenek, mint minden Barca-szurkoló. Xavival is többször beszéltem, meccsekről, helyzetekről.”



„Xaviék azt mondták, ez 99%-ban az én döntésem? Sok minden megjelent a médiában, hiába adott zöldutat a La Liga, ez nem az én döntésem volt. Sok minden hiányzott még, és nem akartam még egyszer azt a bizonytalanságot, ami a távozásom körül volt. Meg akartam hozni időben a döntést, magam miatt és a családom nyugalma miatt.”



„Nem akartam, hogy miattam küldjenek el valakit a Barcelonából, vagy csökkentsék a fizetését. Ezzel a tudattal nem tudtam volna odamenni.”



„Főleg Xavival kommunikáltam az utóbbi időben, Laporta elnökkel maximum 1-2 alkalommal beszéltem.”



„A Camp Nouban a nevemet skandálták, ami gyönyörű és csodálatos érzés. Furcsa módon távoztam és hiányzott egy olyan búcsúztatás, mint ami Busquetsnek vagy Jordinak volt.”



„Számomra sosem a pénz volt a döntő. Megvizsgáltam a lehetőségeket és úgy döntöttem, nem a szaúdiakat választom, holott több pénzt ajánlottak.”



„Nem tudom, hogy a Barcelona mindent megtett-e a visszatérésemért, de ez nem is számít.”



„Megmondom őszintén, mérges voltam, miután távoztam a klubtól, ez azonban elszállt. A távozásom fájdalma viszont a mai napig egy nyílt seb, mert sokan úgy állítottak be, mintha én lettem volna a rosszfiú a történetben, pedig nem így volt. Vannak a klubnál akik nem kedvelnek, akik már korábban is a távozásomat akarták, és most sem ugráltak azért, hogy visszatérjek.”



„Később szeretnék nagyobb szerepet vállalni a klub életében, mitöbb, itt is fogunk élni Barcelonában, ezt már megbeszéltük a feleségemmel.”



„Úgy döntöttem, Miamiba megyek. Voltak más európai ajánlataim is, de úgy gondoltam, ha a Barca-dolog nem jön össze, akkor Európán túl keresek csapatot. Így szeretném lezárni a pályafutásom. Sokkal jobban élvezni az életet, de közben mindig küzdeni a győzelemért!”

Fotó: mundodeportivo.es