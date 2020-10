A Manchester City 1-0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati rangadóján.

Az első 20 percben jobbára mezőnyben zajlott a játék, a hazaiak szinte a semmiből szereztek vezetést: egy remek támadás végén ugyan Phil Foden kísérleténél Bern Leno nagyot védett, a kipattanót Raheem Sterling belőtte.



A gól után mindkét csapat támadójátéka megélénkült, a City oldaláról Foden és Rijad Mahrez próbálkozásánál kellett újabb bravúrokat bemutatnia Lenónak, a londoniak részéről Bukayo Saka került kétszer is helyzetbe, de az első játékrészben több gól nem esett.



A második félidő első fele is eseménytelenül telt, az első valamirevaló lehetőségre a 77. percig kellett várni, ekkor Cancelo veszélyeztetett. Az Arsenal ugyanakkor a hajrára sem tudott kellőképpen felpörögni, így sorozatban hetedik bajnoki mérkőzését is elveszítette a Manchester Cityvel szemben.

Premier League, 5. forduló:



Manchester City-Arsenal 1-0 (1-0)

Chelsea-Southampton 3-3 (2-1)

Everton-FC Liverpool 2-2 (1-1)



vasárnap játszák:

Sheffield United-Fulham 13.00

Crystal Palace-Brighton 15.00

Tottenham Hotspur-West Ham United 17.30

Leicester City-Aston Villa 20.15



hétfőn játszák:

West Bromwich Albion-Burnley 18.30

Leeds United-Wolverhampton Wanderers 21.00

