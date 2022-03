Elsősorban a szombaton mesterhármast elért Cristiano Ronaldo eredményes játékában bízhat a Manchester United az Atlético Madrid elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő keddi visszavágója előtt.

A 37 esztendős portugál csatár tavaly nyáron 12 év után tért vissza a Unitedhez, ahol kitörő örömmel és nagy reményekkel fogadták, ám az eddigi teljesítménye elmarad a várakozásoktól. Médiaértesülések szerint Ronaldo nem érzi olyan jól magát a klubnál, mint korábban, Ralf Rangnick vezetőedzővel sem felhőtlen a kapcsolata, és egy kisebb sérülése is volt. Mindez az eredményességén is meglátszott, mert bár a BL csoportkörét hat találattal zárta, a Premier League-ben 23 mérkőzés után csupán kilenc gólja volt.



Szombaton aztán az ő mesterhármasával házigazdaként 3-2-re legyőzték a Tottenham Hotspurt a bajnokságban, ezzel felnőtt pályafutása során 59. alkalommal triplázott, és immár 807 gólnál tart, utóbbival Ronaldo lett minden idők legeredményesebb futballistája.

Bár a nemzetközi szövetség (FIFA) nem vezet hivatalos rangsort, álláspontja szerint eddig az osztrák és csehszlovák színekben szerepelt Josef Bican volt a legjobb góllövő 805 találattal.



A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) számításai szerint Josef Bican mindössze 720, a cseh szövetség szerint viszont 821 gólt szerzett. A brazil Pelé és Romario is több mint ezer góllal zárta pályafutását, de ezekben benne vannak az amatőr, nem hivatalos és barátságos meccseken szerzett találatok is.



Ronaldo 2014 óta a BL-ben, a spanyol bajnokságban, a Király Kupában, illetve a spanyol szuperkupában összesen 36 mérkőzést játszott az Atlético ellen, ezeken 25 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott.



A párharc első mérkőzésén, február 23-án Joao Felix, illetve Anthony Elanga góljával 1-1-es döntetlent játszott egymással a két csapat Madridban.



A Manchester Unitedből továbbra is hiányzik a bántalmazási ügye miatt felfüggesztett Mason Greenwood, de Bruno Fernandes és Luke Shaw a betegsége, Scott McTominay pedig a vádlisérülése után kedden visszatérhet a keretbe.

A túloldalon Geoffrey Kondogbia lehet a visszatérő, ám Yannick Carrasco eltiltás, Matheus Cunha, Daniel Wass, Sime Vrsaljko, Thomas Lemar és Mario Hermoso pedig sérülés miatt nem játszhat, ráadásul José Giménez szereplése is kérdéses. A sok hiányzó ellenére Antoine Griezmann és Luis Suárez vélhetően nem kerül a kezdőcsapatba, ott Angel Correa lesz Joao Felix mellett támadóként.



A Benfica otthonában játszott 2-2-es döntetlen volt az első BL-mérkőzése a mostani idényben az Ajaxnak, amit nem nyert meg, ugyanis százszázalékos teljesítménnyel jutott tovább a csoportkörből. Ahogyan Manchesterben bíznak Cristiano Ronaldóban, úgy várják a gólokat Amszterdamban Sebastien Hallertől.



Az elefántcsontparti csatár az első, aki pályafutása első hét BL-meccsén kivétel nélkül gólt szerzett, és a leggyorsabban jutott el 11 találatig a legrangosabb európai kupasorozat történetében.



Az Ajax kapuját a keddi visszavágón Andre Onana védi majd, ugyanis Maarten Stekelenburg után Remko Pasveer is megsérült. A középhátvéd Lisandro Martínez visszatérhet az eltiltását követően, de Edson Álvarez játéka betegség miatt kérdéses. A portugáloknál Nicolas Otamendi bokája rendben lesz a visszavágóra, Roman Jaremcsuk játéka bizonytalan, Lucas Verissimo és Haris Seferovic pedig nem léphet pályára.



Mivel az idegenben szerzett gólok szabályát eltörölték, döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség szerint tizenegyespárbaj vár a csapatokra. A negyed- és az elődöntő sorsolását pénteken rendezik.

