Simon Jordan szerint nem biztos, hogy Sir Alex Ferguson most is olyan sikeres lenne, mint annak idején.



Ferguson több mint 20 éven át volt meghatározó alakja a Manchester Unitednek. Irányítása alatt a Vörös Ördögök uralták a Premier League-t és 13 bajnoki címet söpörtek be. A skót távozása után a klub nem tudta megismételni a korábbi sikert, ráadásul az utóbbi időben a helyi riválisa, a Manchester City is megerősödött.



Miután Ferguson és Arsene Wenger bekerült a Premier League Hírességek Csarnokába Simon Jordan kijelentette, nem biztos benne, hogy Ferguson a mai korban is megállná a helyét.



„Amikor Ferguson és Wenger a fénykorában volt, ki veszélyeztette őket úgy igazából gazdaságilag vagy a játék szempontjából?" – vetette fel a kérdést a TalkSPORT-nak.



„Ha most megnézzük a ligát, a Manchester City, a Chelsea és a Liverpool is ott van. Látható, hogy bármelyikük megnyerheti a Premier League-et. Míg régen a Manchester United és az Arsenal egy kicsit nagyobb előnyben volt.”



„Kíváncsi vagyok, ha most Sir Alex Ferguson irányítana, akkor is nyerne-e 13 bajnoki címet?” – tette hozzá.

Borítókép: Max Mumby/Indigo/Getty Images