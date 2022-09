Újra előkerült az egyik legikonikusabb felvétel a 2005-ös Manchester United-Arsenal összecsapásról.

A Manchester United ebben a fordulóban az Arsenalt fogadja. A két klub összecsapását mindig nagy várakozás előzi meg és ez most sem volt másképp. A meccsnapra való készülődésben a szurkolók újra felkaptak egy videót, ami a két klub egyik legikonikusabb meccsén készült, 2005-ben. Az a találkozó 4-2-es Manchester United győzelemmel zárult, Cristiano Ronaldo pedig 2 góllal járult hozzá ehhez. A szurkolók emlékezetében azonban mégse emiatt maradt meg a portugál.



A most már ötszörös aranylabdás játékos nem csak az őt dobáló szurkolókkal, hanem az ellenfél csapatát erősítő Thierry Henryval is összeakadt. Ezt követően azonban gólt szerzett, majd gúnyolódva a szája elé helyezte az ujját és csendre intette a szurkolókat. Ezt a második góljánál is megismételte, így kitörölhetetlen emléket szerzett a nézőknek.



pic.twitter.com/QzgQOe1Z8y — Man United Videos That Go Hard (@HardManUtdVids) August 22, 2022



A felvételek a nézők figyelmét sem kerülték el. A közösségi oldalon sokan imádták a megmozdulását, de olyanok is voltak, akik bírálták őt tettéért.



„Soha nem lesz még egy ilyen játékos” – írta egyikük.

„Mindig a nagyságra szánták” – helyeselt egy másik szurkoló.

„Ezért utálják mindannyian Ronaldót. Valamikor mindegyiküket megbüntette” – bírálta őt egy harmadik kommentelő.



Az, hogy vajon a két csapat elkövetkező meccse is bevonul-e a sportág történelemkönyvébe, hamarosan kiderül.

Borítókép: John Peters/Manchester United a Getty Images