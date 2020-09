A Manchester United korábbi játékosa, Rafael da Silva finoman odapörkölt Louis van Gaalnak, ugyanis szerinte a holland tréner arrogáns, unalmas és nem kedveli a brazil játékosokat.



A jobb bekk hét évet töltött el az Old Traffordon, ez idő alatt három angol bajnoki címet nyert, azonban utolsó szezonja LVG irányítása alatt roppant boldogtalanul telt, így 2015-ben a francia Olympique Lyonhoz igazolt.



"Rengeteg barátom és ismerősöm hívott fel, miután kiderült, hogy Van Gaal lesz a csapat menedzsere. Sokan azt mondták, hogy nem szereti a brazilokat (a játékstílusuk miatt), de nem akartam elhinni. Azt mondták nekem, az első dolga lesz kitenni engem a csapatból." – nyilatkozta a The Athleticnek a 30 éves játékos, aki a nyáron igazolt a török İstanbul Başakşehir együtteséhez. "Igazság szerint ez a második volt, mert emlékszem az első napját úgy kezdte, hogy hozzám sem szólt. Aztán a második napon edzés előtt közölte velem, hogy menjek haza. Nem akartam elhinni, és nem magyarázta el az okát."



"Majd leültünk beszélni, és megmondta, hogy nem fogok játszani ebben a szezonban, ha el akarok menni, akkor elmehetek. Ezek után még megpróbáltam harcolni a helyemért. Maradtam még egy évet. Nagyon nehéz volt. Ő az egyik legrosszabb ember, akivel valaha is együtt dolgoztam."



"Mindennap reggeli és ebéd után, vagy ha együtt vacsoráztunk, akkor azután még negyed órán keresztül magyarázott nekünk...Ez volt az a rész, amikor már nem is figyelsz, hogy valaki mit mond, mert annyit beszél. És ez így ment minden egyes nap! Mindig! Meg kellett várni, amíg mindenki befejezi a kajálást, ami rendben is van, de aztán még 15 percig hallgatni, ahogy papol a baromságairól...Nagyon sz*r volt."



Vannak, akik szerint Rafaelnek csak keserű a szőlő, amiért a holland menedzsernek nem kellett. Azonban az nem vitás, hogy Van Gaal olyan ember, aki szereti a saját hangját hallani. Emellett sem újságírótól, sem pedig játékosától nem tűri el, hogy megkérdőjelezze szakmai tudását, az újságírókat egyszerűen csak kioktatja vagy leordítja, játékosai viszont rosszabb pillanatában azt is megtapasztalhatják, hogy mutatnak nadrág nélkül. Igy járt egyszer Luca Toni is a Bayern Münchennél, szóval ebből kiindulva Rafael talán még hálás is lehet, amiért csak az unalmas monológokat kellett hallgatnia.



Meglepő módon a brazil védő kedvelte Van Gaal játékstílusát, legalábbis "nem a legrosszabbnak" nevezte. LVG érkezése előtt ugyanis David Moyes kapta meg azt a hálátlan feladatot, hogy a legendás skót tréner nyomdokaiba lépjen.



"Moyes nem olyan volt, mint Van Gaal. Emberileg egy kicsit sem hasonlított rá." - mondta. A probléma az volt, hogy mindenki azt gondolta, hogy Moyes majd ugyanolyan edző lesz, mint Ferguson, de teljesen különböző emberek voltak, a pályán és azon kívül is."

