Hámori Luca után a 63,5 kilogrammban szereplő Kovács Richárd is bejutott az elődöntőbe, ezzel olimpiai kvótát szerzett az Európa Játékok Nowy Targban zajló ökölvívótornáján.

Az Európa-bajnoki bronzérmes nyíregyházi bokszoló a litván Andriejus Lavrenovas és az örmény Narek Hovhaniszjan legyőzésével jutott nyolc közé, ahol a szerb Aleksej Vitorov Sendrikkel mérkőzött.

Kovács az eddigi meccsein roppant meggyőző volt, így a csapat edzőinek és a szövetség vezetőinek egyöntetű véleménye volt, hogy a szerb bokszolót is le tudja győzni. A magyarok bizakodását az első menet csak tovább erősítette. A szerb agresszív, folyamatosan kezdeményező bokszát Kovács ugyanis nagyszerűen kezelte, rendre gyönyörűen, jó ütemben indított bele riválisa támadásaiba és jobb csapottjai vagy elsőkezes balegyenesei többnyire Sendrik arcán vagy állán csattantak. A menet "egysíkú" küzdelmet hozott, Kovács széles alapállásban várt és lecsapott, Sendrik pedig hatástalanul rohamozott három percen át.

Mivel a magyarnak valamennyi bírót sikerült meggyőznie, egyhangú előnnyel kezdhette a második szakaszt, melynek első fele nem hozott változást, az orosz származású szerb bokszoló nem találta az ellenszert. A periódus második felében ugyanakkor már Sendrik is többször talált, igaz, kapott is, viszont két pontozót ezzel meg tudott nyerni. Ennek ellenére az utolsó menetben három bírónál két ponttal vezetett Kovács Richárd, akinek így már csak a nagy különbséget és az intést kellett elkerülnie.

Az utolsó menet elején egy kicsit fáradni látszott a magyar bokszoló, azonban már a szerb sem volt friss, ennek következtében pontos sem, a második perctől pedig ismét a nyíregyházi sportoló került fölénybe és végül minden pontozónál ő nyerte a meccset, ezzel a magyar boksz második párizsi repülőjegyét váltotta meg.

„Tavaly sikerült bronzérmet szereznem a Felnőtt Európa-bajnokságon, aminek nagyon örültem. És most, ez hogy itt vagyok az Európai játékokon, ami egyben kvalifikáció is az olimpiára hatalmas élmény. Sikerült, nagyon boldog vagyok. A győzelmemmel továbbjutottam, de ami a legfontosabb, már biztosan ott leszek Párizsban az olimpián! Eddig nagyon elégedett vagyok a versennyel! De még nincs vége, pénteken lesz az elődöntő! A jövőben szeretném az olimpián is a legjobb tudásomat nyújtani, és érmet szerezni!” – mondta Kovács Ricsi Az Uncia.info oldalnak.

Forrás: MTI és Uncia

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd