Rossi Mooreal, a fiatal tehetséggel egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk.

Ismételten nagyon jól szerepeltek a Bester Capital Dubai Junior Team versenyzői. Dupla versenyhétvégén vannak túl a fiatal tehetségek, hiszen CEV Repsol European Talent Cup forulót rendeztek Aragóniában és CIV Ohvale GP-0 versenyt az olaszországi Magionéban.

Görbe Soma ismételten sikeresen kvalifikálta magát szombaton 59 résztvevő között az ETC fő futamaira. A Motorland Aragón nem tartozik a legegyszerűbb pályák közé, ráadásul 38 fokos hőséggel és félig száraz, félig esős pályával kellett megküzdeniük a pilótáknak. A 36. helyről indulva az első versenyen a 28., a másodikon a 27. pozícióig menetelt Görbe Soma. Összességében rengeteget tanulva, magabiztosan áll hozzá a szezon második feléhez:

“Egészen jól kezdődött a hétvége, jók voltak a köridők. Az időmérőt eléggé elrontottam, épphogy sikerült bekerülnöm a fő futamokra, de nagyon boldog vagyok, hogy így lett. Az első versenyen kicsit szenvedtem, mert elromlott a gyors váltom, a délutáni versenyen viszont már sokkal jobb tempót sikerült motoroznom és közelebb kerülnöm a középmezőnyhöz. Nagyon sokat tanultam, Sebestyén Peti is sokat segített a hétvége folyamán, és a nyári szünetben is keményen fogok edzeni, hogy szeptemberben még erősebben térjek vissza és előrébb tudjunk lépni.”



Fotó: Faster Promotion

Görbe Soma csapattársa Fermin Aldeguer is megszenvedett az időjárási körülményekkel, de végül a 15. helyről startolva 5.és 6. lett, ezzel továbbra is tartja második helyét az összetett bajnokságban! Olasz társuknak, Filippo Palazzinak nehéz hétvégéje volt, csak az ETC series 2 versenybe tudott bekerülni.

Olaszországban eközben párhuzamosan zajlottak az események. Rossi Moor idén eddig minden hétvégén dobogóra állt, és ez most sem volt másképpen. Egy 4. és egy 3. hellyel összetettben a dobogó 3. fokára állhatott fel. Farkas Kevin, Rossi csapattársa pedig az első versenyen 6. lett, a második futamon viszont elérte eddigi legjobb olasz bajnoki helyezését: az 5. pozíciót!

“Jó volt, hogy már pénteken is voltak szabadedzések, sokat tudtunk körözni. Sajnos az első verseny végén fék problémáim adódtak, ezért csak 4. lettem. Délután azonban sikerült megszereznem a 3. helyezést, így összetettben a pódiumon ünnepelhettem.”- mondta Rossi.

“Boldog vagyok az 5. hellyel, ez volt az első alkalom, hogy ezen a pályán mentem. Nagyot csatáztam és másodszorra sikerült elérnem a célomat, az 5. pozíciót. Köszönöm a csapatnak és mindenkinek a sok segítséget!”- összegzett Rossi csapattársa Farkas Kevin.



Fotó: Faster Promotion

Stefano Favaro, a Sport&Events Academy alapítója így fogalmazott:

„Örülök a hétvégi eredményeknek. Sajnálom, hogy nem sikerült ott folytatni Somának, ahol Barcelonában abbahagyta, de ezen a hétvégén jóval nehezebbek voltak a körülmények. Soma fejlődése még nem ért véget, keményen kell dolgoznia, hogy stabilan közelebb tudjon lenni az élmezőnyhöz. Ezen vagyunk folyamatosan, a nyár folyamán is sokat fog motorozni, edzeni. Mindenből tanul Soma és biztos vagyok benne, hogy az utolsó 3 versenyen majd kihozza a maximumot magából. Fermin sajnos nem kvalifikálta jól magát, sajnálom, mert ő a bajnoki címért harcol, de még van 3 forduló és 5 verseny harcolni az első helyért. Filippoban kicsit csalódtam, neki fejben kellene rendet tenni. Másrészről Olaszországban elég kiélezett a helyzet Rossi és Flavio Piccolo között. A legnagyobb hátrány az, hogy 15 kg különbség van közöttük, és ez továbbra is nehézséget jelent egy ilyen kis motoron, mert nincs súlykiegyenlítés. Rossi a 4. és a 3. helyezéseket érte el, összetettben 3. lett, ami azt jelenti, hogy az 4 olasz versenyen eddig mindig pódiumra állt! Farkas Kevin is rendkívül gyorsan fejlődik, eddigi legjobb eredményét érte el. Nagyon tetszik, hogy mindre figyel, és mindent megcsinál, igazán bíztató a fejlődése!”



Fotó: Faster Promotion

Most az utánpótlás sorozatokban is kisebb szünet következik, szeptemberben folytatódnak majd a bajnokságok Jerezben és Francia Cortában! Addig is a fiatal pilóták ezerrel készülnek!

Görbe Soma versenyeit csütörtökön este vissza lehet nézni a Spíler1 TV műsorán! Kivételesen Sebestyén Peti fogja kommentálni az adást, hiszen ezen a hétvégén ő volt Görbe Soma mellett a versenyen, így sok háttérinformációt megoszt majd a nézőkkel Európa legkeményebb utánpótlás bajnokságáról!

Forrás/Borítókép: Faster Promotion