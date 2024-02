Boston Bruins-Tampa Bay Lightning

A Tampa Bay kifejezetten jó formában van az utóbbi időszakban, az elmúlt 12 mérkőzésén 9-3-as mérleggel rendelkezik, míg a Boston Bruins az előző két hazia meccsét egyaránt elveszítette a Calgary Flames és a Washington Capitals ellen, utóbbin ráadásul idénybeli negatív rekordot jelentő 18 lövéssel fejezték be a párharcot és kaptak ki 3-0-ra. A két együttes november 20-án találkozott már egymással, akkor hoszabbbítás után 5-4-re nyert a Bruins. A bostoni Brad Marchand 1000. mérkőzésére készül az NHL-ben

Washington Capitals-Colorado Avalanche

Az Avalanche az idény során először négy mérkőzésen sem tudott nyerni és mind a négy vereségét idegenben szenvedte el, azonban január 24-én nagyon magabiztos, 6-2-es sikert könyvelhettek el a Washington ellen. Azon a találkozón Alexandar Georgiev kapus 25 lövésből 23-at hárított és oroszlánrészt vállalt csapata sikeréből. A Colorado a szezonban elért 32 győzelméből 24-szer nyert több mint egy góllal és most is ők a favoritok. A Capitals rossz formában: az előző nyolc meccsükből csak egyet tudtak megnyerni és minden vereségük többgólos kudarc volt. A washingtoniak sztárcsatára, Alekszandr Ovecskin öt mérkőzésen, szezoncsúcsot jelentő gólsorozatban van, hét ponttal (öt gól, két assziszt) és 20 kapuralövéssel vétette észre magát az elmúlt meccseken, így ma is nagy szerep hárulhat rá.

Dallas Stars-Carolina Hurricanes

Először meccsel egymással ez a két csapat az idényben, a Carolina az előző szezonban mindkét mérkőzést hosszabbításban nyerte a Dallas ellen. A két gárda egyaránt előkelő helyen áll konferenciájában: nyugaton második a Dallas, míg mai ellenfelük a negyedik a keleti csoportban. Kifejezetten jó formában a Hurricanes, 17 meccsből 13-at nyertek, s ebből hármat hosszabbításban, ráadásul szombaton visszatért a csatáruk, Andej Svecsnyikov, bár pont nélkül maradt, két kapura lövést jegyzett és 30 pontos ebben az idényben.

Az NHL következő játéknapjának mérkőzései:

Boston Bruins-Tampa Bay Lightning (01:00)

Buffalo Sabres-Los Angeles Kings (01:00)

Montreal Canadies-Anaheim Ducks (01:00)

Ottawa Senators-Colombus Blue Jackets (01:00)

Toronto Maple Leafs-St. Louis Blues (01:00)

Washington Capitals-Colorado Avalanche (01:00)

New York Islanders-Seattle Kraken (01:30)

Dallas Stars-Carolina Hurricanes (02:00)

Nashville Predators-New Jersey Devils (02:00)

Chicago Blackhawks-Vancouver Canucks (02:30)

Edmonton Oilers-Detroit Red Wings (03:00)

(Borítókép: Alekszandr Ovecskin, a Washington Capitals játékosa/Patrick Smith/Getty Images)