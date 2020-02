A Budaörs 3-2-re kikapott szombaton a vendég orosz Taganrogtól a női asztalitenisz Európa Kupa negyeddöntőjének visszavágóján, és rosszabb szettaránnyal búcsúzott a sorozattól.

A magyar csapat a Bajnokok Ligája csoportharmadikjaként került át az ETTU Kupa utódjának számító EK-ba, amelyben a legjobb nyolc között kapcsolódott be a küzdelmekbe, és a múlt heti első meccsen, Oroszországban 3-2-re nyert.



A párharc második, budaörsi találkozója nem indult jól magyar szempontból, Pergel Szandra ugyanis három, viszonylag sima szettben kikapott az első összecsapáson is magabiztos Margarita Fetyuhinától. A szerbiai Surján Szabina javított, nagy csatában legyőzte Julija Prohorovát, de aztán ismét az oroszok kerültek előnybe, Anasztaszija Kolis ugyanis szintén ötszettes küzdelemben jobbnak bizonyult Nagyváradi Mercédesznél.



A múlt heti meccshez hasonlóan Pergel ezúttal is megverte Prohorovát, ráadásul most nem öt, hanem három játszmában, így az utolsó, Surján-Fetyuhina ütközetre maradt a döntés.

Az első szett a budaörsi játékosé lett, a folytatásban azonban az egész párharcban verhetetlennel bizonyuló, végül három mérkőzést nyerő Fetyuhina irányított, és mivel a két 3-2-es vendégsikerrel végződött összecsapás alatt az oroszok négy szettel többet nyertek, mint a magyarok, a Taganrog jutott az elődöntőbe.



Eredmény, negyeddöntő, visszavágó:

SH-ITB Budaörsi 2i SC - TMK-TAGMET Taganrog (orosz) 2-3



Pergel Szandra-Margarita Fetyuhina 0-3 (-8, -9, -8)

Surján Szabina-Julija Prohorova 3-2 (-10, 9, -5, 12, 5)

Nagyváradi Mercédesz-Anasztaszija Kolis 2-3 (9, -7, -6, 4, -6)

Pergel-Prohorova 3-0 (7, 4, 5)

Surján-Fetyuhina 1-3 (8, -6, -12, -5)

Továbbjutott: a Taganrog, 5-5-ös összesítéssel, 22-18-as szettaránnyal.

Borítókép: Facebook/Magyar Asztalitenisz Szövetség