Szalai Ádám csapata, a Mainz az első, Novothny Soma együttese, a Bochum az utolsó meccset játssza a német labdarúgó-bajnokság péntektől vasárnapig tartó kilencedik fordulójában.

Térdműtétjét követően Szalai a héten már teljes értékű edzésmunkát végzett, így Bo Svensson vezetőedző rendelkezésére állhat pénteken az Augsburg ellen.



"Jó állapotban van, szeretne minél előbb visszatérni. A tapasztaltabb játékosok általában jobban megbirkóznak a sérülés miatti kényszerszünettel" - mondta a Bildnek a válogatott csapatkapitányáról Axel Busenkell erőnléti edző.

A Mainz nincs jó formában, legutóbbi négy mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett és sorozatban három vereségnél tart.



A többi magyar érdekeltségű csapat közül a négy bajnoki óta veretlen, nyolcadik helyezett RB Leipzig - amely a hétközi BL-fordulóban ugyanakkor harmadik csoportmeccsét is elveszítette - az újonc és eddig mindössze egypontos Greuter Fürth ellen folytathatja a felzárkózást. A magyar különítményből kedden Gulácsi Péter és Willi Orbán végig pályán volt a Paris Saint-Germain otthonában, Szoboszlai Dominik azonban a kispadon ült, így utóbbi pihentebben készülhet a szombat délutáni összecsapásra.



A Dárdai Pál edzette Hertha - amely három győzelem mellett öt vereséggel áll a 13. helyen - a szezont gyengén kezdő, azóta azonban egyre jobb formába kerülő Borussia Mönchengladbachot fogadja.



A fordulót a 15. pozíciót elfoglaló Bochum zárja: Novothny Somáék az eddig mindössze nyolc pontot gyűjtött, közvetlenül előttük álló Eintracht Frankfurtot látják vendégül. A magyar támadó az előző körben a 93. percben lépett pályára, így mutatkozott be a Bundesligában.



A címvédő és éllovas Bayern München otthon folytathatja jó sorozatát: Julian Nagelsmann, aki a Hoffenheim történetének legsikeresebb edzője volt, ezúttal korábbi csapata ellen irányíthatja a bajorokat, akik szerdán, a Benfica otthonában aratott 4-0-ás sikerrel is bizonyították, hogy kiváló formában vannak.

Bundesliga, 9. forduló:



péntek:

FSV Mainz-FC Augsburg 20.30



szombat:

Bayern München-TSG 1899 Hoffenheim 15.30

Arminia Bielefeld-Borussia Dortmund 15.30

RB Leipzig-Greuther Fürth 15.30

VfL Wolfsburg-SC Freiburg 15.30

Hertha BSC-Borussia Mönchengladbach 18.30



vasárnap:

1.FC Köln-Bayer Leverkusen 15.30

VfB Stuttgart-Union Berlin 17.30

VfL Bochum-Eintracht Frankfurt 19.30

A tabella:

1. Bayern München 8 29- 8 19 pont

2. Borussia Dortmund 8 22-14 18

3. Bayer Leverkusen 8 21-12 16

4. SC Freiburg 8 12- 6 16

5. 1. FC Union Berlin 8 12- 9 15

6. VfL Wolfsburg 8 9-10 13

7. 1. FC Köln 8 13-14 12

8. RB Leipzig 8 16- 8 11

9. TSG 1899 Hoffenheim 8 17-11 11

10. Borussia Mönchengladbach 8 10-11 11

11. FSV Mainz 05 8 8- 8 10

12. VfB Stuttgart 8 13-14 9

13. Hertha BSC 8 10-21 9

14. Eintracht Frankfurt 8 9-12 8

15. VfL Bochum 8 5-16 7

16. FC Augsburg 8 4-14 6

17. Arminia Bielefeld 8 4-11 5

18. Greuther Fürth 8 5-20 1

Borítókép: Facebook.com/1. FSV Mainz05