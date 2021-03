Sallai Roland, a magyar labdarúgó-válogatott egyik meghatározó játékosa szerint fejlődése szempontjából a lehető legjobb helyen van Freiburgban, ahol kedden hosszabbították meg a szerződését.

Sallai az M1 aktuális csatornának csütörtökön azt mondta: nagyon örül, hogy klubja hosszabbított vele, mert ez egy "nagyon jó visszajelzés" számára arról, hogy "jó úton" jár.



"Jelen pillanatban a lehető legjobb helyen vagyok Freiburgban, hogy még többet tudjak fejlődni, ennek is szólt a szerződéshosszabbítás. Úgy gondolom, hogy van még bennem, képes vagyok ennél is jobb teljesítményre, amit kemény munkával ki tudok hozni magamból" - nyilatkozta a támadó.



A 23 esztendős futballista a közelmúltban ismét sérüléssel bajlódott - január közepétől egy hónapon át nem volt hadra fogható -, de csapata legutóbbi három mérkőzésén már pályára léphetett, igaz, mindannyiszor csereként.



"Remélem, hogy a következő meccseken még több játéklehetőséget kapok, és vissza tudom nyerni a sérülés előtti formámat. Az erőállapotomat tekintve talán már utolértem a sérülés előtti önmagamat, és nagyon várom, hogy a szakmai stáb ismét a kezdőben számítson rám" - mondta.



Sallai 2018-ban a ciprusi APOEL Nicosiától igazolt a Freiburghoz, amelynek színeiben azóta 53 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken kilenc gólt szerzett és öt találatot készített elő. A játékos kiemelte: nagyon sokat fejlődött a német együttesben, pedig a Freiburgban eltöltött időszak számára nagyon hullámzó volt, egyszer fent, máskor viszont lent érezhette magát.



"Megtanultam azt, hogy soha nem szabad feladni és elkeseredni, és amikor olyan helyzetbe kerül az ember, hogy nem játszik, vagy hosszabb ideig csak a cserepadon ül, akkor kell igazán plusz erőbedobással, még keményebben dolgozni. Mert azt a szakmai stáb is látja, értékeli, és akkor megadja a lehetőséget.



Amivel meg a játékosnak élnie kell" - mondta. Hozzátette: sokszor volt olyan helyzetben, hogy sérülés után kikerült a csapatból, majd felépülését követően kevesebbet játszott.



"Ezekből kellett nekem már nagyon sokszor felállnom, nagyon keményen dolgoznom, mert kezdőként akartam minél többet játszani a Freiburgban. Viszont az ilyen helyzeteknek köszönhetően ismerhettem meg egy új oldalamat" - árulta el.



A Freiburggal kapcsolatban azt mondta, az együttesnek minden szezon előtt a biztos bennmaradás a célja. Szerinte ezt a most zajló bajnoki idényben már teljesítették, innentől kezdve a hátralévő időszakban a nemzetközi kupaindulásért küzdenek.



"Amennyiben viszont nem sikerül, akkor sem leszünk szomorúak, hiszen a kitűzött célt azért teljesítettük" - mondta.



A Freiburg 24 forduló után 34 ponttal a nyolcadik helyen áll a Bundesliga tabelláján, és szombaton Szalai Ádám együttese, az utolsó előtti helyen álló Mainz vendége lesz. Sallai szerint német klubcsapatán évről évre látszik a fejlődés: amíg korábban hullámzó volt a teljesítménye, mostanra stabil középcsapattá vált.



A magyar támadó úgy véli: a következő idényben, új stadionjukban, reményeik szerint már saját közönségük előtt, szeretnének még az eddigieknél is többet kihozni magukból.



A 20-szoros magyar válogatott szélső neve is szerepel Marco Rossi szövetségi kapitány csütörtökön (ma) kihirdetett keretében. A magyar nemzeti együttes a világbajnoki selejtező márciusi szakaszában 25-én a Puskás Arénában fogadja a lengyel gárdát, majd három nappal később San Marino, március utolsó napján pedig Andorra vendége lesz.

