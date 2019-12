Gulácsi Péter, a Red Bull Leipzig hálóőre a Seychelle-szigeteken tölti a jól megérdemelt téli pihenőjét. A 29 éves kapus nem akárkibe botlott bele. Gulácsi és kisfia a kétszeres aranylabdás Fenoménnal, a brazil Ronaldóval futott össze.



Természetesen a 31-szeres magyar válogatott játékos kapva kapott az alkalmon és készítettek pár közös fotót.



„Még ha a fiam nem is látta játszani, úgy tűnik ő is nagy rajongója a Fenomenónak, és úgy látszik ő is kedveli Domit. Micsoda játékos" - írta az Instagram bejegyzése alá Gulácsi Péter.



Gulácsiék a remek őszi teljesítményüknek köszönhetően az első helyen telelnek a Bundesligában.

Borítókép: Instagram/gulacsi32