Joana Sanz, a tenerifei modell és influencer Dani Alves barátnőjeként volt ismert. A brazil játékos erőszakolásos botrányát követően a nő megszólalásait kiemelt médiafigyelem övezte.



Sokáig úgy tűnt, Joana teljes mellszélességgel áll párja mellett és megingathatatlan a hite Alves ártatlanságában. Ezzel szemben most egy érzelmes bejegyzésben szakított vele és köszönt el tőle.

„Mindig ott volt, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. Mindenben támogatott, ösztönzött, hogy fejlődjek. Szerető és figyelmes volt. Nehéz elfogadni, hogy ez az ember képes ezer darabra törni a szívem…”



„Folytatom az életem és ugyanaz az ember maradok, csak egy kicsit másképp. Szeretem őt, mindig is szeretni fogom.”



„Tisztelem magam és többre értékelem ennél. Lezárom életem egy fontos periódusát. Egy erős nő ma élete egy következő szakaszába lép.”

