Sir Alex Ferguson kezei alatt számos legenda játszott a Manchester Unitedben, akadt azonban olyan játékos is, akit minden igyekezete ellenére nem sikerült az angol klubcsapathoz csábítania. Közéjük tartozik az AC Milan egykori sztárja, Paolo Maldini is.



A 78 éves legendás szakember nem akarta elszalasztani a lehetőséget, hogy szerződtesse az AC Milan egykori védőjét, sőt, meg is mozdult érte, ám a játékos édesapjától nem várt választ kapott.

Ferguson a legendás játékos édesapjával, a korábbi labdarúgó, Cesare Maldinivel ült le, hogy megpróbálja meggyőzni őt.



"Nos, megpróbáltam (leigazolni Maldinit)" - emlékezett vissza Ferguson.



"De amikor találkoztam az apjával, az egészen félelmetes volt. Megráztam a fejem, ez minden, amit kaptam."



Míg a United korábbi menedzsere eleinte azzal viccelődött, hogy Cesare nem mondott neki semmit, később elárulta, miért nem engedte, hogy az egykori olasz válogatott a Vörös Ördögökhöz szerződjön.



"Nem, a nagyapám milánói volt, apám milánói, én milánói vagyok, a fiaim is milánói. Felejtsd el" – mesélte arról, hogy mit mondott neki Cesare Maldini.



Maldini 1985 és 2009 között játszott az piros-feketéknél, ez idő alatt pedig 647 alkalommal lépett pályára, és 29-szer volt eredményes az olasz klubban. Az 54 éves játékos, aki jelenleg az olasz klub sportstratégiai és fejlesztési igazgatója, számos trófeát nyert el karrierje során. Hétszer volt olasz bajnok, ötször nyert olasz szuperkupát, ötször nyert UEFA-szuperkupát, ötször nyert bajnokok Liágáját és egyszer olasz kupát.

Borítókép: Etsuo Hara/Getty Images