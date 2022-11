A címvédő Real Madrid az előző idényben döntős ellenfelével, a Liverpoollal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, melynek programjából egy másik korábbi finálé, a Paris Saint-Germain Bayern München elleni párharca emelkedik még ki.

Az európai szövetség nyoni központjában hétfőn megtartott sorsoláson az is kiderült, hogy a három magyar válogatott futballistát - Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot - is foglalkoztató RB Leipzig a Manchester City együttesével csap majd össze a legjobb nyolc közé kerülésért.



A Real és a Liverpool az elmúlt öt évben kétszer is egymás ellen játszotta a BL fináléját, s mindkétszer a spanyol együttes diadalmaskodott: 2018-ban 3-1-re, idén májusban pedig 1-0-ra.



A Bayern és a PSG 2020-ban játszotta egymás ellen a BL-döntőt, azon pedig a bajor sztárcsapat győzött 1-0-ra.



A nyolcaddöntő sorsolásánál a csoportmásodikak mellé húzták a csoportelsőket úgy, hogy az azonos négyesből továbbjutott, illetve azonos országbeli együttesek nem kerülhettek össze.



A nyolcaddöntők első mérkőzéseit február 14-15-én, valamint 21-22-én rendezik, a visszavágókra március 7-8-án és 14-15-én kerül sor.