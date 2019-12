Az E, az F, a G és a H csoportban csak két hely foglalt a nyolcaddöntőbe jutás szempontjából a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a csoportkör hatodik, utolsó fordulója előtt, így kedden tíz csapat küzd a kiadó hat helyért. Köztük van a címvédő Liverpool és a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Salzburg is, a két együttes egymással találkozik.

A salzburgi összecsapáson már egy döntetlen is elég az angol bajnokságban toronymagasan éllovas Liverpoolnak a továbbjutáshoz, vereség esetén viszont az osztrákok beérik őket, és akkor az egymás elleni eredmény dönt. Angliában 4-3-ra győzött Jürgen Klopp együttese, amelynek kiesése nagy meglepetés lenne. Legutóbb a 2012-13-as BL-kiírásban nem jutott az egyenes kieséses szakaszba a címvédő, akkor a Chelsea végzett a csoportjában harmadikként, miután az egymás elleni összevetésben alulmaradt a vele azonos pontszámmal végzett Sahtar Donyeckkel szemben.



Jürgen Klopp együttese így készült a Salzburg elleni találkozóra.

