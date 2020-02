A Valencia edzője, Albert Celades, valamint szerdai gólszerzője, Gyenyisz Cserisev annak ellenére bízik a továbbjutásban, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének idegenbeli fellépésén a spanyol csapat 4-1-re kikapott az Atalanta vendégeként.

A sorozat újoncának ideiglenes otthonául szolgáló milánói San Siro Stadionban Celades szerint ugyanakkor "megsemmisítő eredményt" értek el.

"Ez nem igazán tükrözi hűen azt, amit a pályán lehetett látni" - utalt az edző a végeredmény, valamint a mutatott játék közötti különbségre. Hozzátette: utóbbi alapján úgy gondolja, hogy maradt még esélyük a továbbjutásra.



Ebben bízik az orosz Cserisev is, aki 0-4 után a 66. percben volt eredményes, mindössze két perccel azt követően, hogy csereként pályára lépett. A csatár meg is mondta, hogy milyen hozzáállásra van szükségük a visszavágón.



"A hazai mérkőzésünkön úgy kell kimennünk a pályára, mint az oroszlánoknak, és nekik kell rontanunk! Mi, labdarúgók az ilyen estékért élünk. Bíznunk kell a továbbjutásban, és hinnünk kell önmagunkban" - nyilatkozta.



A bergamói csapat kedvéért a város 120 ezres lakosságának mintegy harmada vállalta a 60 kilométeres utazást Milánóig, és az Atalanta - amely két győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel jutott tovább a csoportjából - nem okozott csalódást.

Gian Piero Gasperini, az olasz együttes szakvezetője szerint "nagyszerű eredményt" értek el, jól játszottak, és a csapatok több gólt is szerezhettek volna.



"A háromgólos előny szép zsákmány, csak jobban kellett volna koncentrálnunk az ellenfél góljánál, amit elkerülhettünk volna" - tette hozzá.



A csoportkörben a Valencia a hazai mérkőzésein 4-1-re legyőzte a Lille-t, 2-2-t játszott a Chelsea-vel, míg az Ajaxtól 3-0-ra kikapott.



Az Atalanta vendégként 3-0-ra legyőzte a Sahtar Donyecket, a Manchester Citytől és a Dinamo Zagrebtől viszont súlyos vereséget szenvedett.



Az angol csapat 5-1-re, a horvát 4-0-ra nyert, hasonló eredmény Valenciában az olaszok búcsúját jelentené.



A valenciai visszavágót március 10-én rendezik.