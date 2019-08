A horvát Dinamo Zagreb és a Ferencváros is veretlenül várja a két csapat találkozóját a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában. A párharc győztese főtáblás lesz vagy a BL-ben vagy az El-ben. A horvát fővárosban kedden 20 órától sorra kerülő első mérkőzést megelőzően a Dinamo hat, az FTC négy tétmeccset játszott, előbbi mindegyiket megnyerte, utóbbi három győzelem mellett egyszer döntetlent játszott. A zágrábiak számára a BL-selejtező mellett már megkezdődtek a bajnoki küzdelmek, és lejátszották hazájuk szuperkupa-mérkőzését is, a Ferencváros viszont a Debrecen elleni bajnoki találkozó elhalasztását kérte, és a hétfői utazást megelőzően szombaton, valamint vasárnap is edzést tartott Szerhij Rebrov vezetőedző.

A zöld-fehérek eddig négyszer találkoztak a Dinamo Zagreb együttesével, és 1962-ben a Közép-európai Kupában, majd egy évvel később a Vásárvárosok Kupájában is vereséget szenvedtek. A horvátok - illetve korábban jugoszlávok - további 12 alkalommal mérkőztek magyar csapattal, ezeken nyolc győzelem, két döntetlen és két vereség a mérlegük.

A Ferencvároshoz hasonlóan a Dinamo is idén tavasszal ünnepelhette fennállása harmincadik bajnoki címét, 2006 óta 13 alkalommal lett első hazájában, és csak egyszer szorult a második helyre.

A zágrábiak az utóbbi tíz évben kilencszer jutottak a csoportkörbe a Bajnokok Ligájában vagy az Európa-ligában, a tavalyi idényben például a nyolcaddöntőig jutottak el az El-ben. A jelenlegi keret egyik legismertebb játékosa az U21-es Európa-bajnok spanyol Dani Olmo, aki gólt szerzett idén nyáron a korosztályos kontinensbajnokság döntőjében.

Szintén a Dinamót erősíti a bosnyák származású osztrák Emir Dilaver, aki 2014 és 2017 között az FTC játékosakét egyszer bajnok, háromszor pedig Magyar Kupa-győztes volt, de kedden valószínűleg nem lép pályára sérülés miatt.

A horvátok vezetőedzője a korábbi válogatott középpályás Nenad Bjelica, aki játékosként megjárta a spanyol, a német, illetve az osztrák ligát is, majd Ausztriában kezdte edzői pályafutását. Később dolgozott az olasz másodosztályban és a lengyel élvonalban, a Dinamo Zagreb irányítását pedig tavaly májusban vette át.

A párharc győztese a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójába jut, azaz a csoportkörért játszhat. Amennyiben a negyedik körben kikap, az Európa-liga főtáblájára kerül.

A mostani párharc vesztese pedig az Európa-liga-selejtező negyedik körében folytathatja szereplését.



A visszavágót jövő kedden 20 órától rendezik a Groupama Arénában.

fotó: FTC Facebook