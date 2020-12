Antonio Conte, az Internazionale vezetőedzője a játékvezetőkre panaszkodott és Fabio Capellóval vitatkozott, miután csapata negyedik helyen végzett csoportjában a labdarúgó Bajnokok Ligájában, így tavasszal nem lesz érdekelt az európai kupaporondon.

Conte szerint a játékvezetők és a VAR szempontjából is szerencsétlenek voltak a szerdán véget ért BL-csoportkörben.



"Ha számba vesszük, milyen esetekben nem néztek vissza kétes helyzeteket vagy értékelték azokat megfelelően, akkor úgy tűnik számomra, hogy az Inter nem kapta meg a kellő tiszteletet" - mondta.



Az olasz gárda szerdán a klub BL-történetének hatodik legfiatalabb kezdőcsapatával (27 év és 89 nap), a Sahtar elleni 0-0-s döntetlennel fejezte be szereplését a csoportkörben, ahol Ukrajnában is ugyanez az eredmény született. Augusztusban, az előző Európa-liga sorozat nyárra halasztott elődöntőjében ugyanakkor az olaszok 5-0-ra nyertek. Conte nem akart szakmai részletekbe bocsátkozni, hogy mi okozta ezt a szembetűnő változást, de kiemelte, az ukránok másképp kezelték ezeket a találkozókat.



Fabio Capello, az AC Milan, a Juventus, a Real Madrid és az angol válogatott korábbi irányítója tévés szakértőként az Inter játékosainak elszántságát hiányolta, valamint azt, hogy a milánói együttesnek nem volt B-terve.



"Igenis van B-tervünk, de erről nem beszélek a nyilvánosság előtt, mert akkor ellenfeleink is tudomást szereznek róla, és hatástalanná válik" - mondta Conte.



Az Internazionale egymást követő harmadik szezonban nem jutott tovább BL-csoportjából - erre korábban a Werder Bremen (2006, 2007, 2008) és az Olympique Marseille (2007, 2008, 2009) esetében akadt példa -, viszont először végzett utolsóként négyesében a 14 BL-csoportkörös szereplése során. A 2018/19-es szezon előtt az Inter 11 BL-csoportkörös idényében tíz alkalommal bejutott az egyenes kieséses szakaszba.

Borítókép: Clive Rose/Getty Images