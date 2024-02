Meglepő hírek terjengenek Kylian Mbappé Real Madriddal kötött szerződésének feltételeiről. A francia állítólag azt kérte a spanyoloktól, hogy saját magán kívül még egy átigazolást hajtsanak végre.

Minden jel arra utal, hogy Mbappe hosszú évek szappanoperája után végre befut Madridba. A csatár nem hosszabbítja meg a PSG-vel nyáron lejáró szerződését, várhatóan a Realhoz csatlakozik, a hivatalos bejelentés sajtóhírek szerint már csak „idő kérdése”.

Mint arról a Daily Mail beszámolt, az átigazolási tárgyalások során Kylian és családja szokatlan kéréssel fordult a madridiakhoz. A Familia Mbappe tájékoztatta Florentino Perezt és embereit, hogy a PSG sztárjának öccsét, Ethan-t is szerződtesse.

Ethan is a párizsi klubot erősíti. Általában az ifiknél szerepel, de ő is lehetőséget kapott, hogy bemutatkozzon az első csapatban. 17 éves, az ő kontraktusa is lejár az idény végén. A Real tehát átigazolási díj nélkül szerezheti meg a Mbappe testvéreket.

Az újságírók úgy tudják, a madridiak rábólintottak a feltételekre, és Ethan Kyliannal együtt csatlakozik a klubhoz. A tinédzser középső középpályás, eddig 40 percet játszott a francia bajnoknál.





Spanyolországban a fiatalabbik Mbappe-testvér a második csapatot, azaz a Real Madrid Castillát erősítené, amely jelenleg a harmadosztályban játszik. A jövőben csatlakozhatna a „nagyokhoz”.

