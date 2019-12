A Svájcból hazatérő Vécsei Bálint a Ferencvárosnál folytatja a pályafutását



A Fradi.hu beszámolója szerint a kétszeres magyar válogatott középpályás, Vécsei Bálint négy és fél év után tér vissza Magyarországra. A korábbi kispesti játékos 2015-ben igazolt a Honvédtól a Bolognához, amely előbb a Leccének, majd a Luganónak adta kölcsön.



A 26 éves középpályás idén az Európa-liga csoportkörében is szerepelt a svájci együttessel. A Dinamo Kijev ellen kétszer, a Malmö és a Köbenhavn ellen pedig egyszer-egyszer lépett pályára a második számú európai kupa idei csoportkörében.



A svájciakkal két bajnoki bronzérmet szerzett, és két szezonban is szerepelt az Európa Liga-csoportkörében.



„Régóta keresett már a Fradi, nagyon kitartó volt a klub – nyilatkozta Vécsei a FradiMédiának. – Idén bajnok lett a csapat és az európai kupaporondon is elég jól szerepelt. Az a tervem, hogy itthon is játszhassak az Európa-liga csoportkörében. Szeretnék stabilan játszani a Ferencvárosban, és nagy álmom, hogy visszakerüljek a válogatottba. A Fradinál nagyok az elvárások, ez kellő motiváció volt számomra, hogy ide igazoljak.”







A klub nem közölte, milyen hosszú távra szerződtette Vécsei Bálintot.



Borítókép: Fradi.hu

Forrás: nb1.hu , fradi.hu