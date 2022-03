A 2022-es Eb selejtezősorozat harmadik fordulójában a magyar női kézilabda-válogatott hazai pályán, Tatabányán fogadja a világbajnoki negyedik helyezett Spanyolországot. Az első két fordulóban mindkét együttes négy pontot szerzett, a mieink hazai pályán verték Portugáliát, Szlovákiát idegenben.



A két csapat legutóbb a tokiói olimpián találkozott egymással, akkor a magyar csapat négy góllal, 29-25-re legyőzte a spanyol csapatot. A tokiói játékokon utóbbi csapat a csoportkörig, míg a magyar együttes a negyeddöntőig jutott.

A spanyolországi világbajnokságon látott kerethez képest a magyar válogatottba két új játékos is bekerült, a Vác irányítója, Kuczora Csenge, valamint a Vasas irányítója, Kajdon Blanka. Utóbbi nem fog lehetőséget kapni a tatabányai mérkőzésen, előbbit nevezte Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir így vélekedett a két újoncról.

„Csengével dolgoztam együtt, Blankát pedig jól ismerem. Tisztában vagyok vele, hogy ez nem feltétlenül az a szint, amire ő vágyik.” – vélekedett a kapitány utóbbiról.

Hozzátette, hogy a Vasas irányítóját, nagyon tehetséges és szorgalmas játékosnak tartja.



Márton Gréta (fotón) szerint a spanyolok ismét bizonyítanák, hogy a világ legjobbjai közé tartoznak.

Fotó: IHF

A magyarok két balszélsője, Márton Gréta, és Schatzl Nadine így vélekedtek a spanyolokról.

„A spanyolok jó helyen végeztek a világbajnokságon, akik bizonyítanák, hogy a világ legjobbjai közé tartoznak.” – vélekedett a Ferencváros balszélsője, Márton Gréta. "Fel kell venni velük a versenyt, hiszen rendkívül gyorsan játszanak, nagyon jó képességű játékosok alkotják a keretüket." - tette hozzá.

A csapat másik balszélsője, Schatzl Nadine így vélekedett.

"Elég hajtós mérkőzésre számíthatunk. Úgy tudom, lesz pár hiányzójuk, de a saját játékunkkal kell törődnünk”.

Tény, a spanyol együttesből több, a korábbi években meghatározó játékos is hiányozni fog. Nem lesz ott az évekig Magyarországon légióskodó, jelenleg a Vipers Kristiansandot erősítő Nerea Pena, de lemondta a válogatottságot a hazai vb után a 32 éves jobbszélső Carmen Martin is.



Ott lesz viszont a korábbi siófoki légiós, Mireya Gonzalez, illetve Lara Ortega, valamint a Dortmund balszélsője, Jennifer Gutierez is.