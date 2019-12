Az olimpiai bajnok orosz válogatott kilenc góllal legyőzte Románia csapatát a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének első fordulójában, vasárnap Kumamotóban.

Az oroszok a 18. percben már 9-4-re vezettek, innentől kezdve azonban a második felvonás elejéig csupán egyszer találtak be. A románok fordítottak, majd a 41. percben döntetlen volt az állás, ezt követően azonban az orosz csapat egy 10-1-es sorozattal eldöntötte a meccset, és továbbra is százszázalékos mutatóval büszkélkedhet.

Az oroszok kapusa, Anna Szedojkina 42 százalékos hatékonysággal védett, sőt három gólt is dobott.



A szerb válogatott gólgazdag meccsen nyert a Koreai Köztársaság ellen. Az európai együttesben Jelena Lavko, az Érd jobbátlövője hét, Sanja Radosavljevic, a Vác balszélsője pedig két góllal járult hozzá a sikerhez.



Az alsóházi rájátszás első körében Brazília váratlanul nagy fölénnyel győzte le Szlovéniát. A Győr brazil balátlövője, Eduarda Amorim ötször volt eredményes.

Eredmények:

középdöntő, 1. forduló:



1. csoport:



Szerbia-Koreai Köztársaság 36-33 (21-16)

később:

Hollandia-Németország 11.00

Norvégia-Dánia 12.30



2. csoport:



Oroszország-Románia 27-18 (10-10)

később:

Montenegró-Japán 11.00

Spanyolország-Svédország 12.30

alsóházi rájátszás:

a 17-20. helyért:



Brazília-Szlovénia 32-19 (18-9)

később:

Szenegál-Kongói DK 10.00



a 13-16. helyért:



korábban:

Franciaország-Angola 28-17 (9-9)

Magyarország-Argentína 34-26 (19-12)

hétfőn játsszák:

a 13. helyért: Franciaország-Magyarország 10.00

a 15. helyért: Argentína-Angola 7.00



a 21-24. helyért:



korábban:

Kuba-Ausztrália 45-25 (25-16)

Kazahsztán-Kína 29-23 (16-15)

hétfőn játsszák:

a 21. helyért: Kazahsztán-Kuba 4.30

a 23. helyért: Kína-Ausztrália 4.30

Borítókép: Facebook/IHF