A rendezvényre 2024-ig van ÉLŐ szerződés

Idén 10 éve lesz, hogy Kölnben rendezik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét.

Az EHF nagyon elégedett volt eddig a rendezéssel, ezért további négy évig meghosszabbította a Final4 rendezési jogát.

Az idei évben, ezen a hétvégén június 1-én és 2-án a kölni Lanxess Arénában lesz látható a négy legjobb csapat összecsapása.

Az Európai Kézilabda Szövetség az évfordulóra készített egy összeállítást, amiben az elmúlt 10 év legszebb jeleneteit láthatjuk.

Nobody said it would be easy but we achieved it, all together.

10 years of VELUX #ehffinal4 , 10 years of best handball possible.

Enjoy! #veluxehfcl #hellocologne⠀ pic.twitter.com/QIAtxuHfZt