A hazaiak keretéből Prainer Viktor és Bohács Sándor hiányzott, a pont nélküli vendégek pedig mindössze 11 mezőnyjátékossal érkeztek.

A Benidorm előszeretettel alkalmazza a létszámfölényes támadójátékot és a nyitott védekezést, de már az első percektől látszott, hogy a Ferencváros remekül felkészült ellenfele stílusából. A 12. percben három góllal vezetett a magyar csapat, amely a folytatásban is magabiztosan kézilabdázott, és a hibák ellenére két találatot megőrzött az előnyéből a szünetig.

A második félidő elején már néggyel is vezetett a taktikusan, összeszedetten játszó Ferencváros, Borbély Ádám továbbra is remekül védett, de a spanyolokat mindezek ellenére sem sikerült leszakítani. A színvonalas meccs vége előtt tíz perccel még 30-26-ra vezetett az FTC, ám a hajrában egy 6-2-es sorozattal egyenlített a vendégcsapat. Az utolsó hazai támadás Lékai Máté rossz átadásával ért véget, a záró spanyol akciót viszont Iván Rodríguez Martínez góllal fejezte be, így a Benidorm győzött.

A vendégek csupán kétszer vezettek az egész mérkőzésen: az ötödik percben 3-2-nél, és az utolsó pillanatban 33-32-nél.

A ferencvárosi játékosok közül Ónodi-Jánoskúti Máté és Debreczeni Dávid öt-öt, Nagy Bence, Balogh Zsolt és Lékai Máté négy-négy gólt lőtt, Borbély Ádám 13 lövést védett. A túloldalon Ivan Nikcevic kilenc, Iván Rodríguez Martínez és Eduardo Calle Redondo hat-hat találattal járult hozzá a sikerhez, Roberto Rodríguez Lario pedig tízszer védett.

Az egy győzelemmel és három vereséggel álló FTC egy hét múlva az izlandi Valur Reykjavíkot fogadja a második számú európai kupasorozatban.

