Berki Krisztián megható bejegyzést tett közzé közösségi oldalán.



Az tornász bejegyzésében visszaemlékezett arra, Csollány mekkora hatással volt pályafutására, felidézte az egykori versenyző legemlékezetesebb pillanatait, majd hozzátette tiszta szívből szurkol azért, hogy legyőzze a koronavírust és felépüljön.



„Pályafutásom egyik legmeghatározóbb pillanata volt, mikor Sydneyben a Te nyakadba került az aranyérem! Sorsfordító volt számomra és ennek hatására kezdtem el tudatosabban és koncentráltabban figyelni az edzésekre!” – kezdte bejegyzését.



„Példakép lettél akkor sokunk számára, amivel egy álmot adtál nekünk, fiatal sportolóknak. Mégpedig az olimpiai álmot... Elhittem magamról, hogy ha keményen edzem, küzdök a céljaimért, nekem is összejöhet! Sokszor edzettünk egy teremben, ezért még könnyebben hittem el, hogy talán egyszer én is lehetek OLIMPIAI BAJNOK!!!"

"Bíztam, bíztunk benned az utolsó Világbajnokságon is, Debrecenben, ahol aranyérem került a nyakadba, ezzel megkoronázva a hazai szurkolók szeretetét!!! Akkor is küzdöttél és tudom, hogy most is küzdesz!!! BAJNOK voltál, vagy és leszel is!!! Ahogy eddig mindent, ezt is lefogod GYŐZNI!!! Szurkolok érted Szilas, mint a pályafutásod alatt sokszor tettem!!!" - zárta szavait.

Borítókép: MTI