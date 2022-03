Szeretné felvenni édesanyja nevét is Lewis Hamilton hétszeres Forma-1-es világbajnok.

A 37 éves pilóta elmondta, már dolgozik az ügyön, hogy a Hamilton név mellett ott szerepeljen édesanyja leánykori családneve, a Larbalestier is.



"Nagyon büszke vagyok a családomra, ugyanakkor nem igazán értem azt, hogy egy nő miért veszíti el a nevét, ha férjhez megy. Ezért szeretném a nevét a Hamiltonnal együtt továbbvinni" - nyilatkozta a Mercedes versenyzője, akinek szülei kétéves korában váltak el.



Természetesen szóba került a bahreini idénynyitó is, melyről Hamilton azt mondta, kemény lesz, ugyanis a tesztek alapján egyelőre úgy tűnik, hogy legnagyobb riválisai, a Red Bull - benne a világbajnoki címvédő Max Verstappennel -, illetve a Ferrari is gyorsabbnak tűnik.

Borítókép: Twitter.com/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team