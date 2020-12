Elmarad az Oklahoma City Thunder-Houston Rockets mérkőzés az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának szerdai játéknapján.

Az NBA honlapjának közleménye szerint a vendégek három játékosának koronavírustesztje pozitív lett, vagy kétséges eredményt hozott, további négy kosárlabdázó kontaktszemélynek számít, ezért szintén karanténba került, James Harden megsértette az egészségvédelmi és biztonsági protokollt, és vannak sérültek is a keretben.

Tonight’s scheduled Houston Rockets season opener at Toyota Center vs. the Thunder has been postponed in accordance with the NBA’s Health & Safety Protocols. Information regarding the rescheduled date of the game will be made available at a later time.



