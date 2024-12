Yamal korát meghazudtolva bizonyítja klasszisát a kimondott céljaival

Már az Aranylabda elhódítása szerepel a szemei előtt.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelonában játszó Lamine Yamal épp sérüléssel bajlódik és 3-4 hetes kihagyás vár rá. Így a 17 esztendős támadó nem lehet ott a katalánok Atlético Madrid elleni évzáró bajnoki találkozóján. A spanyolokkal Európa-bajnokságot nyert klasszis tehetség 2024-ben robbant be igazán a köztudatba, piaci értéke már közel 200 millió euró és idén rá kerestek rá a legtöbben a futballisták közül a Google-adatok alapján.

„A célom, hogy 21 éves korom előtt megnyerjem a világbajnokságot Spanyolországgal, a Barcelonával pedig a Bajnokok Ligáját, illetve még két bajnokságot legalább. Ha megnyerjük a BL-t, akkor több esélyem van arra, hogy elhozzam az Aranylabdát is.”

🚨 Lamine Yamal: “Before the age of 21… my goal is to win the World Cup with Spain, the Champions League and two more La Ligas with Barça”.

“If I win the Champions League, I’ll also have more chances of winning the Ballon d’Or!”, told Tuttosport. pic.twitter.com/w1Do3cUOfB

