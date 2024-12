A FIFA-nál Vinícius az Év Játékosa, MU-futballista kapta a Puskás-díjat

A Real Madrid brazilja is megkapta a maga díját a szerinte "elmaradt Aranylabda" után.

A brazil Vinícius Júnior lett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA) az Év játékosa, a Real Madrid támadója először érdemelte ki az elismerést. A 24 éves futballista, aki az Aranylabda szavazáson második lett a spanyol Rodri mögött, személyesen vette át a díjat, mert klubja szerdán az Interkontinentális Kupáért a mexikói Pachucával csap össze Katar fővárosában. A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki.

