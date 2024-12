2024-ben csak két sportolóra kerestek rá többen, mint Lamine Yamalra

A labdarúgók közül viszont még Cristiano Ronaldonál és Lionel Messinél is többen kerestek rá.

A világ legismertebb keresőmotorja, a Google kiadta, hogy 2024-ben kik voltak a legkeresettebb futballisták a statisztikáik szerint. Nem meglepő módon Lamine Yamal végzett az élen, aki kétségkívül az év legfelkapottabb labdarúgója volt. Többen kerestek rá, mint Lionel Messire, Cristiano Ronaldora vagy az aranylabdás Rodrira. A Barcelona ifjú tehetsége ebben a szezonban robbant be igazán, a nyári Európa-bajnokságon oroszlánrésze volt a spanyol válogatott Eb-sikerében, valamint klubcsapatában is alapemberré vállt Hansi Flick együttesében. A kontinenstornán egy gólt és négy gólpasszt jegyzett.

Yamalról mi is több cikket írtunk az év során. Például összehasonlítottuk, hogy állnak a számai az első 50 La Liga-bajnokija után Lionel Messihez képest. Valamint arról is írtunk, hogy 17 évesen a piaci értéke a valaha volt legmagasabb egy labdarúgónál, Erling Haalandé vagy Vinícius Júnioré messze nem volt ilyen számottevő ilyen fiatalon. Továbbá 2024-ben Yamal megnyerte a legjobb fiatalnak járó Kopa-díjat is.

A Google adatai szerint az első helyen Imane Helif végzett, aki a párizsi olimpián megnyerte súlycsoportja versenyét a női ökölvívók között. A második pedig Mike Tyson lett, aki nemrégiben Jake Paullal csapott össze a Netflix által is közvetített és szervezett gálán, melyet roppant nagy érdeklődés övezett.

A Barcelonában minden sorozatot figyelembe véve 7 gólnál és 10 asszisztnál jár. A gránátvörös-kékek pedig vezetik a La Ligát és a Bajnokok Ligájában is ott vannak az első nyolcban, amely automatikus továbbjutást ér a legjobb tizenhat közé. Lamine Yamal jelenlegi piaci értéke több mint 150 millió euró, ám klubcsapatában a kivásárlási záradéka 1 milliárd euró.